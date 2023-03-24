Військовий експерт Роман Світан в ефірі "Захід net" розповів , що зараз відбувається у Бахмуті.

"Росіяни в дуже незручний момент обрали наступальні дії. Справа в тому, що зима не блищала морозами, переважно дощі та сльота. Весна також почалася - дощі, ґрунт вологий, техніка до ладу пройти не може. Тому всі ці наступальні дії росіяни проводять за рахунок живої сили, у живої сили є така погана здатність - видихатися, тобто можна попрацювати ще в наступ місяць-півтора, потім просто організм не витримує. Саме цей момент ми зараз зловимо, причому зловимо, коли стане вже суше, можна буде наступати, виконувати широкомасштабні наступальні дії. І навряд чи ми це робитимемо в лоб тим російським військам, які зараз намагаються тиснути на Бахмут", - говорить Світан.

ПВК Вагнер намагаються рухатися до Слов'янська.

"Тобто буде прийнято певне рішення, асиметрична дія, яку переведуть ПВК Вагнер, яка ну дуже сильно вирвалася і залишила бахмутський гарнізон у тилу і намагається рухатися на Слов'янськ, але, знову ж таки, вперлася у перевищення. Ми всі ці височини, які на донецькому кряжі є - використовуємо як межі оборони. Дуже складно штурмувати височину, особливо коли на височині стояти батареї, арти як у нас НАТОвські", - повідомив військовий експерт.

Також Світан повідомив, що росіяни самі створили загрозу оперативного оточення.

"Вони вперлися, але вони створили самі собі приблизно припущення до оперативного оточення. Між Білогорівкою та Бахмутом кілька десятків кілометрів, будь-який рух на 10 км на північ з Бахмута на 10 км на південний захід з Білогорівки створить загрозу оперативного оточення всієї ПВК "Вагнер" , яка намагається просунутися у бік Слов'янська", – резюмував Світан.

Нагадаємо, стягують сили та хочуть оточити: росіяни активізували наступ на новому напрямку.

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