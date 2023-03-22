На могиле легендарного военного Дмитрия Коцюбайло, известного как «Да Винчи», был найден лист бумаги с очень сильным посланием.

Фото записки, как пишет Politeka.net, опубликовала невеста Да Винчи Алина Михайлова.

«Благодарю всех, кто посещает Да Винчи на Аскольдовой Могиле», - прокомментировала девушка.

Записка, оставленная на могиле, подписана красными чернилами: «Навеки присутствующий».

Напомним, попрощаться с легендарным Героем пришли тысячи украинцев, а также президент Украины Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Алексей Резников.

Дмитрия Коцюбайло похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. Чин погребения возглавил владыка Иосиф Милян.

Аскольдова Могила — одна из известнейших исторических местностей и урочище в Киеве, где когда-то также находился престижный некрополь, уничтоженный в советское время. В настоящее время — парк, памятник садово-паркового искусства. Расположена между Днепровским спуском, улицей Ивана Мазепы и Мариинским парком, охватывая часть Днепровских склонов.

В марте 1918 года здесь похоронили украинских юношей, погибших под Крутами, защищая Киев от большевистских войск.

Также сообщалось, что на могиле "Да Винчи" была замечена известная украинская актриса.

Кроме того, сообщалось, что невеста Дмитрия тяжело переживает его гибель.