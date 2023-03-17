Після Парастасу за загиблим Героєм України своє слово сказали і парамедик Аліна Михайлова, а також відома українська акторка Ада Роговцева, пише Politeka.net.

Нагадаємо, Михайлова була нареченою Дмитра. Пара багато років була разом, будувала великі плани на майбутнє.

Дівчина дуже важко переживає втрату коханого і зізнається, що кожного вечора вона від горя розбивається на друзки, але намагається буди сильною.

«Я знаю, що таке ховати сина. Я свого поховала десять років тому. Це рана, яка ніколи на загоїться», - зізналася актриса Ада Роговцева, звертаючись до их, хто прийшов на могилу «Да Вінчі».

Актриса впевнена, що «сини не відходять від мам» і щохвилини залишаються з ними.

«Мені багато років, але він мі авторитет», - сказала Роговцева про Дмитра, додавши, що він був і дитиною, і старійшиною.

За словами Ади Миколаївни, їй пощастило обіймати його і цілувати.

«Мені пощастило бути в тому приміщенні, де він спав і прокидався. Снідати з ними, хрестити їх, коли вони йшли на завдання, а потім так страшно чекати, щоб вони повернулися. І оце миле, рідне обличчя, і та стійкість, яка в нього була… Я горда, що в свої 85 я зустрілу людину, не рахуючи своїх рідних, номер один. Такі не вмирають, такі будуть жити серед нас вічно. Ми любимо тобі, Дімочко, а любов не вмирає. Ми любимо тебе, Дімо», - сказала Роговцева, ледь стримуючи сльози.

Нагадаємо, в останюю путь українського Героя проводжали тисячі людей.

Раніше свідки загибелі Дмитра розповіли, як це сталося.