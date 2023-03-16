Наречена легендарного Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» важко переживає загибель коханого, якого не стало 7 березня.

Аліна зізнається, що ніколи не зможе повірити, що вони більше не зустрінуться, пише Politeka.net.

«Якби я тільки в житті могла уявити, що з нами таке станеться. То я б не змогла цього прийняти, власне, як і зараз. Просто не можу. І не приймаю», - написала кохана Героя України у своєму Facebook.

Аліна і Дмитро були разом шість років. Дівчина називає їх шаленими, щасливими, складними, але наповненими яскравими моментами і почуттями, які люди іноді не проживають за все своє подружнє довге життя.

Дівчина зізнається, що в них були і сварки, і крики, і довгі розмови про великі плани. Дмитро казав нареченій: «Нам головне пережити цю війну і далі будемо з тобою жити нормально, давай просто протримаємося».

«Дмитро завжди лишав у нас дома або відправляв мені записки з написами «Будь сильна». І я залишаюсь. І буду. Сильна. Я вже зробила те, щоб ти міг сказати там: «Зай, охрініти, ну ти змогла і це!». Я пишу тобі щодня звіти в телефон про мій проведений день, в якому зі звітів це - скільки раз я була у тебе на могилі і кого я сьогодні бачила з наших друзів та знайомих там. Я залишаюсь, попри певну лють на тебе, сильною. Хоча кожного цього клятого безтолкового дня, ввечері, в нас дома - я розбиваюсь на друзки. І кожного ранку я знову збираюсь. Заради тебе і того, щоб тобі за мене не було соромно. Щоб я ні в кого не викликала жалості…», - пише Аліна.

Дівчина каже, що для «Да Вінчі» все його життя було на війні.

«Мені пощастило стати для нього опорою, підтримкою, іноді страшним нервотрьопом, але й великим шаленим коханням в якому я ніколи не мала сумніву. Для мене велика гордість знати цю велику людину дійсно краще за всіх в цьому світі. Не тільки як командира Да Вінчі. Але й як того самого мого Діму. Я кохаю тебе. Назавжди…».

За словами дівчини, вона ніколи не зможе повірити і прийняти, що вони більше не зустрінуться.

Нагадаємо, кохана легендарного "Да Вінчі" показала його могилу.

В останюю путь українського Героя проводжали тисячі людей.

Раніше свідки загибелі Дмитра розповіли, як це сталося.