Невеста легендарного Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" тяжело переживает гибель любимого, которого не стало 7 марта.

Алина признается, что никогда не сможет поверить, что они больше не встретятся, пишет Politeka.net.

«Если бы я только в жизни могла представить, что с нами такое произойдет. То я бы не смогла бы этого принять, прочем, как и сейчас. Я просто не могу. И не принимаю», - написала любимая Героя Украины в своем Facebook .

Алина и Дмитрий были вместе шесть лет. Девушка называет их безумными, счастливыми, сложными, но наполненными яркими моментами и чувствами, которые люди иногда не проживают за всю свою супружескую долгую жизнь.

Девушка признается, что у них были и ссоры, и крики, и долгие разговоры о больших планах. Дмитрий говорил невесте: «Нам главное пережить эту войну и дальше будем с тобой жить нормально, давай просто продержимся».

«Дмитрий всегда оставлял у нас дома или отправлял мне записки с надписями «Будь сильной». И я остаюсь. И буду. Сильная. Я уже сделала то, чтобы ты мог сказать там: "Зай, охренеть, ну ты смогла и это!". Я пишу тебе ежедневно отчеты в телефон о моем проведенном дне, в котором из отчетов это – сколько раз я была у тебя на могиле и кого я сегодня видела из наших друзей и знакомых там. Я остаюсь, несмотря на определенную ярость на тебя, сильной. Хотя каждый этот проклятый бестолковый день, вечером, у нас дома - я разбиваюсь вдребезги. И каждое утро я снова собираюсь. Ради тебя и того, чтоб тебе за меня не было стыдно. Чтобы я ни у кого не вызывала жалости…», – пишет Алина.

Девушка говорит, что для "Да Винчи" вся его жизнь была на войне.

«Мне посчастливилось стать для него опорой, поддержкой, иногда страшным нервотрепом, но и большой безумной любовью, в которой я никогда не сомневалась. Для меня большая гордость знать этого великого человека действительно лучше всех в этом мире. Не только как командира Да Винчи. Но и как того самого моего Диму. Я люблю тебя. Навсегда…».

По словам девушки, она никогда не сможет поверить и принять, что они больше не встретятся.

Напомним, любимая легендарного "Да Винчи" показала его могилу.

В последний путь украинского Героя провожали тысячи людей.

Ранее свидетели гибели Дмитрия рассказали, как это произошло.