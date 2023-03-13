Дмитру Коцюбайлу, який був більш відомий за позивним "Да Вінчі", було всього 27 років.

Нагадаємо, легендарний український воїн, командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" загинув під Бахмутом.

В останюю путь українського Героя проводжали тисячі людей.

Поховали «Да Вінчі» на Аскольдовій могилі, неподалік від військової каплички.

«Герой України Дмитро Коцюбайло «Да Вінчі» похований на Аскольдовій могилі Вшанувати пам’ять та «побути поряд» можете саме там», - розповіла кохана полеглого Героя Аліна Михайлова, опублікувавши також фото.

Герой України Дмитро Коцюбайло «Да Вінчі» похований на Аскольдовій могилі



Вшанувати пам’ять та «побути поряд» можете саме там pic.twitter.com/YXYNpeIUq7 — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) March 11, 2023

«Пишу це і сама собі не вірю», - зізналася дівчина.

У коментарях українці продовжують висловлювати родині, друзям і побратимам Дмитра слова співчуття.Загибель такого воїна стала великою втратою для країни.

«Аліно, сил вам. Тримайтесь. Вся Україна в скорботі разом з вами. Вічна слава Дмитру»,

«Прийміть мої співчуття, це шок для всієї країни. Витримки і сил Вам та родині оговтатися від цієї втрати»,

«Велике горя для всього Українства - ба більше: це горе для всіх людей, які цінують Свободу, Правду, людські Гідність та Честь»,

«Важко підібрати слова. Загибель Дмитра Коцюбайло вразила мене і змусила сумувати, наповнила страхом за майбутне»,

«Досі не віриться, що це правда… мої співчуття, пані Аліно», - пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше свідки загибелі Дмитра розповіли, як це сталося.

Також ті, хто знали Дмитра особисто, розповіли, яким він був.