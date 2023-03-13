Дмитрию Коцюбайло, который был более известен по позывному "Да Винчи", было всего 27 лет.

Напомним, легендарный украинский воин, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" погиб под Бахмутом.

В последний путь украинского Героя провожали тысячи людей.

Похоронили «Да Винчи» на Аскольдовой могиле, недалеко от военной часовни.

«Герой Украины Дмитрий Коцюбайло «Да Винчи» похоронен на Аскольдовой могиле. Почтить память и «побыть рядом» можете именно там», - рассказала любимая павшего Героя Алина Михайлова, опубликовав также фото.

Герой України Дмитро Коцюбайло «Да Вінчі» похований на Аскольдовій могилі



Вшанувати пам’ять та «побути поряд» можете саме там pic.twitter.com/YXYNpeIUq7 — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) March 11, 2023

«Пишу это и сама себе не верю», – призналась девушка.

В комментариях украинцы продолжают выражать семье, друзьям и собратьям Дмитрия слова сочувствия. Гибель такого Воина стала большой потерей для страны.

«Алина, сил вам. Держитесь. Вся Украина в скорби вместе с вами. Вечная слава Дмитрию»,

«Примите мои соболезнования, это шок для всей страны. Выдержки и сил Вам и семье оправиться от этой потери»,

«Большое горе для всей Украины - даже больше: это горе для всех людей, которые ценят Свободу, Правду, человеческие Достоинство и Честь»,

«Трудно подобрать слова. Гибель Дмитрия Коцюбайло поразила меня и заставила грустить, наполнила страхом за будущее»,

«До сих пор не верится, что это правда… мои соболезнования, пани Алина» , - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, ранее очевидцы гибели Дмитрия рассказали, как это произошло.

Также знавшие Дмитрия лично рассказали, каким он был.