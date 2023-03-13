Напомним, легендарный украинский воин, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" погиб под Бахмутом.
В последний путь украинского Героя провожали тысячи людей.
Похоронили «Да Винчи» на Аскольдовой могиле, недалеко от военной часовни.
«Герой Украины Дмитрий Коцюбайло «Да Винчи» похоронен на Аскольдовой могиле. Почтить память и «побыть рядом» можете именно там», - рассказала любимая павшего Героя Алина Михайлова, опубликовав также фото.
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В комментариях украинцы продолжают выражать семье, друзьям и собратьям Дмитрия слова сочувствия. Гибель такого Воина стала большой потерей для страны.
«Алина, сил вам. Держитесь. Вся Украина в скорби вместе с вами. Вечная слава Дмитрию»,
«Примите мои соболезнования, это шок для всей страны. Выдержки и сил Вам и семье оправиться от этой потери»,
«Большое горе для всей Украины - даже больше: это горе для всех людей, которые ценят Свободу, Правду, человеческие Достоинство и Честь»,
«Трудно подобрать слова. Гибель Дмитрия Коцюбайло поразила меня и заставила грустить, наполнила страхом за будущее»,
«До сих пор не верится, что это правда… мои соболезнования, пани Алина» , - пишут пользователи соцсетей.
Напомним, ранее очевидцы гибели Дмитрия рассказали, как это произошло.