После Парастаса по погишему Герою Украины свое слово сказали и парамедик Алина Михайлова, а также известная украинская актриса Ада Роговцева, пишет Politeka.net.

Напомним, Михайлова была невестой Дмитрия. Пара много лет была вместе, строила большие планы на будущее.

Девушка очень тяжело переживает потерю любимого и признается, что каждый вечер она от горя разбивается вдребезги, но пытается быть сильной.

«Я знаю, что такое хоронить сына. Я похоронила своего десять лет назад. Это рана, которая никогда не заживает», - призналась актриса Ада Роговцева, обращаюсь к тем, кто пришел на могилу «Да Винчи».

Актриса уверена, что «сыновья не отходят от мам» и ежеминутно остаются с ними.

«Мне много лет, но он был авторитетом», - сказала Роговцева о Дмитрии, добавив, что он был ребенком, и старейшиной.

По словам Ады Николаевны, ей посчастливилось обнимать его и целовать.

«Мне посчастливилось быть в том помещении, где он спал и просыпался. Завтракать с ними, крестить их, когда они шли на задание, а потом так страшно ждать, чтобы они вернулись. И это милое, родное лицо, и та стойкость, которая у него была… Я горда, что в свои 85 я встретила человека, не считая своих родных, номер один. Такие не умирают, такие будут жить среди нас вечно. Мы любим тебе, Димочка, а любовь не умирает. Мы любим тебя, Дима», - сказала Роговцева, едва сдерживая слезы.

Напомним, в последний путь украинского Героя провожали тысячи человек.

Ранее свидетели гибели Дмитрия рассказали, как это произошло.