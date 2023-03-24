Военный эксперт Роман Свитан в эфире "Захід net" рассказал, что сейчас происходит в Бахмуте.

"Россияне в очень неудобный момент выбрали наступательные действия. Дело в том, что зима не блистала морозами, в основном дожди и слякоть. Весна также началась - дожди, грунт влажный, техника толком пройти не может. Поэтому все эти наступательные действия россияне проводят за счет живой силы. Живая сила, такая есть нехорошая способность - выдыхаться, то есть можно поработать еще в наступление месяц-полтора, потом просто организм не выдерживает. Именно этот момент мы сейчас поймаем, причем поймаем, когда станет уже суше, можно будет наступать, выполнять широкомасштабные наступательные действия. И вряд ли мы это будем делать в лоб тем войскам российским, которые сейчас пытаются давить на Бахмут", - говорит Свитан.

ЧВК Вагнер пытаются двигаться к Славянску.

"То есть буде принято определенное решение, асимметричные действие, которые переведут ЧВК Вагнер, которое ну очень сильно вырвалась и оставила бахмутский гарнизон в тылу и пытается двигаться на Славянск, но, опять же, уперлась в превышение. Мы все эти возвышенности, которые на донецком кряже есть - используем как рубежи обороны. Очень сложно штурмовать возвышенность, особенно когда на возвышенности стоять батареи, арты как у нас НАТОвские", - сообщил военный эксперт.

Также Свитан сообщил, что россияне сами создали себе угрозу оперативного окружения.

"Они уперлись, но они создали сами себе примерно предположение к оперативному окружению. Между Белогоровкой и Бахмутом несколько десятков километров, любое движение на 10 км на север с Бахмута на 10 км на юго-запад с Белогоровки создаст угрозу оперативного окружения всей ЧВК "Вагнер", которая пытается продвинуться в сторону Славянска", - резюмировал Свитан.

Напомним, стягивают силы и хотят окружить: россияне активизировали наступление на новом направлении.

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