Як повідомив військовий експерт youtube-каналу "Politeka Online", наступний наступ ЗСУ може здивувати весь світ.
"Це приблизно 3-4 бригади - це дуже серйозно. Згадуючи радника Залужного, я думаю, що є підстави говорити про те, що контрнаступ може мати такий глобальний характер, який здивує весь світ. Ви ж не забувайте, що у нас Збройні Сили готують резервну армію. І я думаю, що ця резервна армія буде вводитися в бій, чому і такий термін взяли довгий для її комплектування, для формування навчань, щоб вона була підготовленою та добре озброєною, повністю західного зразка озброєнь", - каже Жданов.
Також військовий експерт нагадаємо, що не лише у ЗСУ готують резерв.
"З іншого боку формує Міністерство внутрішніх справ армію наступу. Є ще наступальне угрупування ЗСУ, яке готують Збройні Сили та МВС готує нам ще гвардію наступу. Тож кількість військ, на мій погляд, буде перше, що нас зможе з вами сильно здивувати. Кількість військ, яке братиме участь у цій контрнаступальній операції", - заявив Олег Жданов.
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Також повідомлялося, що ЗСУ завдали нищівного удару по російських кораблях: Залужний показав відео.
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