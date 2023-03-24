Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска.

Кадры удара, как пишет Politeka.net, опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен", - сообщил Залужный о последствиях атаки, произошедшей ровно год назад, 24 марта 2022-го.

Так, подчеркнул Залужный, точные удары ВСУ разрушили миф о неуязвимости российского флота.

«Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде», - добавил Валерий Залужный.

Напомним, командиры двух поврежденных десантных кораблей в Бердянске оказались изменниками Украины, которые перешли на сторону врага в 2014 году.

В июле оккупанты подняли в порту Бердянска затопленный после удара корабль "Саратов" и планировали отправить его на ремонт в оккупированный Крым.