Военный эксперт Олег Жданов заявил, что восемь тысяч десантников Вооруженных Сил Украины уже готовы идти в наступление.

Как сообщил военный эксперт youtube-каналу "Politeka Online" грядущее наступление ВСУ может удивить весь мир.

"Это примерно 3-4 бригады - это очень серьезно. Вспоминая советника Залужного, я думаю, что есть основания говорить о том, что контрнаступление может носить такой глобальный характер, который удивит весь мир. Вы же не забывайте, что у нас Вооруженные Силы готовят резервную армию. И я думаю, что эта резервная армия будет вводиться в бой, почему и такой срок взяли длинный для ее комплектования, для формирования учений, чтобы она была подготовленной и хорошо вооруженной, полностью западного образца вооружений", - говорит Жданов.

Также военный эксперт напомним, что не только в ВСУ готовят резерв.

"С другой стороны формирует Министерство внутренних дел армию наступления. Есть еще наступательная группировка ВСУ, которую готовят Вооруженные Силы и МВД готовит нам еще гвардию наступления. Так что количество войск, на мой взгляд, будет первое, что нас сможет с вами сильно удивить. Количество войск, которое будет принимать участие в этой контрнаступательной операции", - заявилл Олег Жданов.

Напомним, россияне ударили по "Пункту несокрушимости" с людьми ракетой.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли сокрушительный удар по российским кораблям: Залужный показал видео.

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