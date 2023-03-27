Військовий експерт Роман Світан вирішив поділитися своїми прогнозами, а також вирішив розповісти, що зараз відбувається на окупованій частині Херсонської області і як ЗСУ її звільнятимуть. Про це експерт висловився в інтерв'ю Уніану.

"Вони (росіяни - прим. ред.) готуються до форсування Дніпра українського війська в районі Нової Каховки.

Це вже зрозуміло навіть з їхньої ротації. Тобто оптимальний варіант – це перетин, форсування Дніпра по греблі Каховського водосховища через ГЕС, природно Нова Каховка, а там далі трохи більше до Вірменська. Це один із пріоритетних напрямів наступу.

І до цього природно готуються наші війська, та й росіяни намагаються, принаймні, до цього підготується. Якби наступ був лише з Каховки чи з Херсона на Вірменськ, то росіяни намагатимуться ще спиратися. А от якщо буде паралельно два наступи – ось тут буде дуже великий результат. Причому результат буде з лівобережжя аж до "Енергодару" - поділився експерт.

Раніше азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів про те, як можна виснажити запаси ракет ППО Росії за допомогою дешевих дронів. На думку Рустамзаде, саме дешевими дронами можна зробити таку ситуацію, коли російська армія виснажуватиме ракети.

Нагадаємо, експерт розповів, що зараз насправді відбувається в Бахмуті: Зав'язли остаточно та безповоротно.

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