Военный эксперт Роман Свитан решил поделиться своими прогнозами, а также решил рассказать, что сейчас происходит на оккупированной части Херсонской области и как ВСУ ее будут освобождать. Об этом эксперт высказался в интервью для Униан.

"Они (россияне - прим. ред.) готовятся к форсированию Днепра украинскими войсками в районе Новой Каховки.

Это уже понятно даже по их ротации. То есть, оптимальный вариант – это пересечение, форсирование Днепра по дамбе Каховского водохранилища через ГЭС, естественно Новая Каховка, а там дальше чуть больше до Армянска. Это одно из приоритетных направлений наступления.

И к этому естественно готовятся наши войска, ну и россияне пытаются, по крайней мере, к этому подготовится. Если бы наступление было только с Каховки или с Херсона на Армянск, то россияне попытаются еще опираться. А вот если будет параллельно два наступления – вот здесь будет очень большой исход. Причем исход будет с левобережья вплоть до Энергодара" - поделился эксперт.

Ранее азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал о том, как можно истощить запасы ракет ПВО рф с помощью дешевых дронов. По мнению Рустамзаде, именно дешевыми дронами можно сделать создать такую ситуацию, когда российская армия будет истощать ракеты.

Напомним, эксперт рассказал, что сейчас на самом деле происходит в Бахмуте: Увязли окончательно и бесповоротно.

Как еще Politeka писала, сотни дипломатов рф выгнали из Европы, жены истерят.

Также Politeka сообщала, эксперт рассказал о новых провалах россиян, "вагнеровцы" не помогут.