Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, как изменилась ситуация в Бахмуте за последние сутки. По его словам, у оккупантов ресурс "сдувается" уже не только у "вагнеров", но и у регулярных войск.

"Северный сектор - оккупанты увязли в промке окончательно и бесповоротно. Вторую неделю не могут вырваться за пределы ул.Героев труда. В поле, север и северо-запад, подразделения 57-й ОМСБр продолжают тонуть в болоте под Орехово-Василевкой. Тонут, ибо мяса ("вагнеров") для первой линии мало, а самим идти в штурм не хочется. Для северного сектора стягивают подразделения 98-й ПДД, но весь изюм в том, что это последние крохи резерва", — пишет Александр Коваленко.

Что касается южного сектора, то к юго-западу от Бахмута подразделения 51-го и 137-го ПДП 106-й ПДД после обхода Ивановского и леса, продолжают пытаться форсировать канал. По мнению военного обозревателя, планировалось форсировать канал, забросав его "вагнерами", но "вагнеров" в достаточном количестве для этого нет.

"Таким образом, в районе Бахмута ситуация стабильно тяжёлая. Но действия врага, а именно, рассредоточение ресурса по разным направлениям и растягивание флангов, не позволяют РОВ её катализировать. Командование РОВ поставило целью охватить не охватываемое. У РОВ на донецком плацдарме в январе 2023 было 4 активных локации наступательного характера, а именно: Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Угледар. Сейчас это Бахмут и Авдеевка. Ресурс истощается. Где же все эти "эксперты", которые рекомендовали покидать Бахмут два месяца назад?", — подчеркнул Коваленко.

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