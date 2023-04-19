Ілона Гвоздьова успішна українська танцівниця, тож постійно стежить за своїм фізичним станом. А цього разу в Інстаграм зірка поділилася своїм тренуванням в Інстаграм, яке записала просто під час дощу.

"Навіть дощ не завадив мені виконувати вправи, навпаки він надавав якусь особливу магічну силу духу та впевненості. Сила духу – це насамперед сила волі, рішучість і, звичайно ж, здатність перемагати свої страхи та йти вперед, незважаючи на всі, що трапилися. біди. з нами. На жаль, нерідко саме життя створює умови, в яких людина вчиться стійкості, а якщо ні, то гине – духовно чи фізично", - написала Гвоздєва.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Добрий день, у Вас таке сильне навантаження на ноги, як ви розслаблюєтеся? Бо у мене після кожного тренування вони гудуть";

"Ви мені дуже подобаєтеся, я на 5 місяці вагітності, вже мрію як все буде добре, то потім наводити себе у форму! Ви для мене приклад! Ви красуня!!!!".

Варто зазначити, Ілона Гвоздєва – відома хореограф та танцівниця, яка прославилася завдяки шоу "Танцюють всі", а після цього перемагала на проекті "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, у Гвоздєвої з "Танців з зірками" погіршився стан здоров'я

А ще Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" у прозорій блузі блиснула ідеальними ногами.

Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва показала несподіване рішення для фарбування великодніх яєць.



