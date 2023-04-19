Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и стала победительницей танцевального проекта, рассказала, что у нее было много планов на эту неделю. Но произошло непредвиденное. В своиз Инстаграм-Сториз знаменитость поделилась деталями того, что произошло.

Илона Гвоздева рассказала, что с самого утра ей стало плохо и танцовщица решила остаться дома. Из-за плохого самочувствия, у нее пропал аппетит и кушать совсем не хотелось.

"Что-то сегодня день мой пошел не за планом. Я немножко заболела, чувствую себя уставшей. Кушать вообще не хочется, потому съела лишь немного сухофруктов. Только они кажутся мне сейчас вкусными и съедобными. Надеюсь они придадут мне хоть каких-то сил и энергии", - поделилась Илона Гвоздева.

Стоит отметить, что в январе хореограф также жаловалась на состояние своего здоровья. Тогда артистка просквозила мышцы спины. Боль была настолько сильная, что отдавала в челючть, левое ухо и грудную клетку. К счастью, она вовремя обратилась к невропатологам и прошла осбледование.

После этого Илоне Гвоздевой назначили курс лечения, который хореограф прошла и к счастью, сумела вылечить свои боли в области спины.

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