Илона Гвоздева успешная украинская танцовщица, поэтому постоянно следит за своим физическим состоянием. А в этот раз в Инстаграм звезда поделилась своей тренировкой в Инстаграм, которую записала прямо во время дождя.

"Даже дождь не помешал мне выполнять упражнения, наоборот он придавал какую-то особую магическую силу духу и уверенности. Сила духа – это в первую очередь сила воли, решительность и, конечно же, способность побеждать свои страхи и идти вперед, несмотря на все случившиеся беды. с нами. К сожалению, нередко сама жизнь создает условия, в которых человек учится стойкости, а если нет, то погибает – духовно или физически", - написала Гвоздева.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Добрый день, у Вас такая сильная нагрузка на ноги, как вы расслабляетесь? Ибо у меня после каждой тренировки они гудят(";

"Вы мне очень нравитесь, я на 5 месяце беременности, уж мечтаю как все будет хорошо, то потом приводить себя в форму! Вы для меня пример! Вы красавица!!!!".

Стоит отметить, Илона Гвоздева - известная хореограф и танцовщица, которая прославилась благодаря шоу "Танцюють всі", а после этого побеждала на проекте "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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