На цей раз на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко Розповів, як з дитинства обожнює грати у футбол. Кулінар поділився також відео із своїм захопленням.
«Моя позиція на полі – відпадає. Знали про таку? Тепер знаєте. Нещодавно я задумався, за що люблю цей спорт і дійшов висновку, що це тому, що він знімає з мене відповідальність.
Тому що в мене в житті дуже багато відповідальних завдань, і я їх виконую. А коли виходжу на поле, то там все набагато простіше: м'яч, м'яч, м'яч, гнатися за м'ячем. Все довкола зникає, окрім цього м'яча.
І треба багато фізично напружуватись, при цьому не напружуючись психологічно, бо відповідальності майже немає. А якщо програв, можна злитися не на себе, а на суперника. Дуже по-дитячому – і в цьому головна фішка. Ця дитяча безтурботність дає відчуття легкості та радості» - поділився Клопотенко.
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Також Клопотенко оголосив, що планує порахувати, скільки російськомовних українців у спілкуванні з ним переходять українською, і обзавівся для цього ручним лічильником.
"Дуже серйозний експеримент. Будьте уважні. Слухайте, я хочу порахувати, скільки людей зі спілкуванням зі мною переходять на українську, але у повсякденному житті продовжують говорити російською. Експеримент триватиме тиждень, тому чекайте на результати через 7 днів", - розповів шеф- кухар.
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного яблучного пирога.
Як повідомляла Politeka, Клопотенко розповів рецепт незвичайних бутербродів до сніданку.
Також Politeka писала, Клопотенко поділився пікантним рецептом зі спаржею та олією.