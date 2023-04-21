Український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко цього разу показав рецепт досить доступний та простий. Всього лише три інгредієнти: спаржа, вершкове масло та сіль – і страва готова.

Іноді є продукти, які не вимагають надмірностей, тому що вони мають божественний смак вже у своєму натуральному вигляді. Спаржа – саме такий продукт. Це ніжна, хрумка овочева страва з унікальним смаком. Щоб його приготувати, не потрібно багато зусиль.

Спочатку потрібно відрізати 2 см від нижньої частини стебла спаржі та почистити її серцевину за допомогою економки. Потім потрібно закип'ятити воду в сковороді та варити спаржу в ній протягом 2 хвилин. Після цього викладіть її у холодну воду, щоб зупинити процес варіння. Потім посмажте спаржу на сковороді з додаванням вершкового масла|мастила| протягом 1 хвилини з кожного боку, приправивши сіллю за смаком. Ідеально!

"Якщо ви хочете дізнатися більше лайфхаків щодо приготування спаржі для досягнення бажаної текстури та смаку, ви можете дізнатися у мене на YouTube, де я розкрию всі секрети", - додав Клопотенко.

«Спаржа спаржею, а я все дивилася на вишиванку; А, і так я здивована, що я їм спаржу з полуницею, а Клопотенко навіть не пропонує; Ви якось кидали все те саме, тільки зверху трохи пармезаном надсилали. Так я тепер постійно так роблю дуже смачно; Ще б не коштувала та спаржа як м'ясо 😅🙈» - відповіли у мережі.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт української випічки, як приготувати листунці.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав іноземцям, чому українська кухня є такою класною.

Також Politeka писала, що Клопотенко дав рецепт лінивого штруделю з незвичною начинкою.