Український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко цього разу показав рецепт досить доступний та простий. Всього лише три інгредієнти: спаржа, вершкове масло та сіль – і страва готова.
Іноді є продукти, які не вимагають надмірностей, тому що вони мають божественний смак вже у своєму натуральному вигляді. Спаржа – саме такий продукт. Це ніжна, хрумка овочева страва з унікальним смаком. Щоб його приготувати, не потрібно багато зусиль.
Спочатку потрібно відрізати 2 см від нижньої частини стебла спаржі та почистити її серцевину за допомогою економки. Потім потрібно закип'ятити воду в сковороді та варити спаржу в ній протягом 2 хвилин. Після цього викладіть її у холодну воду, щоб зупинити процес варіння. Потім посмажте спаржу на сковороді з додаванням вершкового масла|мастила| протягом 1 хвилини з кожного боку, приправивши сіллю за смаком. Ідеально!
"Якщо ви хочете дізнатися більше лайфхаків щодо приготування спаржі для досягнення бажаної текстури та смаку, ви можете дізнатися у мене на YouTube, де я розкрию всі секрети", - додав Клопотенко.
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«Спаржа спаржею, а я все дивилася на вишиванку; А, і так я здивована, що я їм спаржу з полуницею, а Клопотенко навіть не пропонує; Ви якось кидали все те саме, тільки зверху трохи пармезаном надсилали. Так я тепер постійно так роблю дуже смачно; Ще б не коштувала та спаржа як м'ясо 😅🙈» - відповіли у мережі.
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