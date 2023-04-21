Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко на этот раз показал рецепт довольно доступный и простой. Всего лишь три ингредиента: спаржа, сливочное масло и соль - и блюдо готово.

Иногда есть продукты, которые не требуют излишеств, потому что они обладают божественным вкусом уже в своем натуральном виде. Спаржа - именно такой продукт. Это нежное, хрустящее овощное блюдо с уникальным вкусом. Чтобы его приготовить, не нужно много усилий.

Сначала нужно отрезать 2 см от нижней части стебля спаржи и почистить ее сердцевину с помощью экономки. Затем нужно вскипятить воду в сковороде и варить спаржу в ней в течение 2 минут. После этого выложите ее в холодную воду, чтобы остановить процесс варки. Затем пожарьте спаржу на сковороде с добавлением сливочного масла в течение 1 минуты с каждой стороны, приправив солью по вкусу. Идеально!

"Если вы хотите узнать больше лайфхаков по приготовлению спаржи для достижения желаемой текстуры и вкуса, вы можете узнать у меня на YouTube, где я раскрою все секреты" - добавил Клопотенко.

«Спаржа спаржей, а я все смотрела на вышиванку; А, и так я удивлена, что я им спаржу с клубникой, а Клопотенко даже не предлагает; Вы как-то бросали все то же, только сверху немного пармезаном присылали. Так я теперь постоянно так делаю, очень вкусно; Еще бы не стоила та спаржа как мясо 😅🙈» - ответили в сети.

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