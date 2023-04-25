Кулинар Евгений Клопотенко поделился своим увлечением и заинтриговал украинцев рассказом о том, как спорт ему помогает.

В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко Рассказал, как с детства обожает играть в футбол. Кулинар поделился также видео со своим увлечением.

«Моя позиция на поле – отпадающий. Знали о такой? Теперь знаете. Вот недавно я задумался, за что люблю этот спорт и пришел к выводу, что это потому, что он снимает с меня ответственность.

Потому что у меня в жизни очень много ответственных задач, и я все их выполняю. А когда выхожу на поле, то там все гораздо проще: мяч, мяч, мяч, гнаться за мячом. Все вокруг исчезает, кроме этого мяча.

И надо много физически напрягаться, при этом не напрягаясь психологически, потому что ответственности почти нет. А если проиграл, то можно слиться не на себя, а на соперника. Очень по-детски – и в этом главная фишка. Эта детская безмятежность дает ощущение легкости и радости» - поделился Клопотенко.

Также Клопотенко объявил, что планирует посчитать, сколько русскоязычных украинцев в общении с ним переходят на украинский, и обзавелся для этого ручным счетчиком.

"Очень серьезный эксперимент. Будьте внимательны. Слушайте, я хочу посчитать, сколько людей в общении со мной переходят на украинский, но в повседневной жизни продолжают говорить по-русски. Эксперимент продлится неделю, поэтому ждите результатов через 7 дней", - рассказал шеф-повар.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного яблочного пирога.

Как сообщала Politeka, Клопотенко рассказал рецепт необычных бутербродов к завтраку.

Также Politeka писала, Клопотенко поделился пикантным рецептом со спаржей и маслом.