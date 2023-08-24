Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював одіозного Кадирова, який злякався українських "дронів із клешнями".

Як відомо, днями російська пропаганда рознесла по соцмережах черговий фейк про страшні й жахливі українські "дрони з клешнями", які викрадають поранених російських бійців. За сюжетом ролика Юрій Великий у дуже правдоподібному образі Кадирова скаржиться на ці жахливі дрони.

У підписі до публікації Юрій Великий написав: "Російські ЗМІ вже не знають, як виправдати невдачі своєї армії на фронті, тому починають вигадувати чергові байки. Новим ХІТом стала розповідь одного ахмато-кадировця з позивним "Раут", про те, що українські військові використовують спеціальні дрони з клешнями з позначенням "Баба Яга", розміром з людину. Вони нібито використовуються для викрадення поранених російських бійців. Загалом, я тут для них придумав ще кілька модифікацій таких дронів. А що? Раптом їм знадобиться, для їхніх чергових фантазій".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію, яку показав Юрій Великий:

"Юрію, це що бородатий плакальниця? Як завжди, браво!".

"У них отже повні штани. Юрко, вам респект!".

"Юрій більше схожий на дона Кадирлеоне, ніж дон Кадирлеоне на самого себе. Як же Юра його чітко копіює, один на один".

"Дрони з клешнями розкусили літак гарного кухаря!".

"Віднесені дроном. Як завжди, шедеврально, дон!"

"Мені цікаво, Юрко на ходу ці слова підбирає кадировські? Це ж капець, відчуття, що чиста імпровізація, талант".

"Ну просто вогонь, незрівнянно! Браво, Юрію!".

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