Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається навколо війни в Україні. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, на якому показав реакцію росіян на удар дроном "Москва-Сіті".

Свою пародію Юрій Великий зробив у стилі термінового випуску новин, де ведучий спілкується відеозв'язком із двома жителями "Москва-Сіті". У ролику вони розповідають і сперечаються про атаку дронів, а наприкінці приходять до висновку, що це був вибух духовки.

У підписі до публікації Юрій Великий написав: "За останні дні, один з елітних ділових районів російської столиці "Москва-Сіті", люб'язно "відкрив свої вікна" для дружніх безпілотників, що пролітають повз. Жителі комплексу зустріли їх з несподіваним здивуванням. Адже такі "гості" у них не часто бувають. Але це ПОКИ. Невелика пародія на емоційні коментарі від очевидців".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео, яке показав Юрій Великий:

"У Москві-Сситі усміхаються від сміху. Юрію, ви супер!".

"Ще не прочухалися, чекають методичку, що писати".

"Юрій, як завжди браво".

"Все так і відбувалося".

"До нових прильотів! Класне привітання".

"Браво, Юрію! Геніально, як завжди!".

"Спочатку хотів написати, як я іржав, коли дивився цей ролик, але потім просто поставив лайк і все".

"Юра, твої "оговорочки" – новий вид мистецтва. Шкода, що не можу поставити сто лайків".

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