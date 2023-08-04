Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит вокруг войны в Украине. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, на котором показал реакцию россиян на удар дроном по "Москва-Сити".

Свою пародию Юрий Великий сделал в стиле срочного выпуска новостей, где ведущий общается по видеосвязи с двумя жителями "Москва-Сити". В ролике они рассказывают и спорят об атаке дронов, а в конце приходят к выводу, что это был взрыв духовки.

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "За последние дни, один из элитных деловых районов российской столицы "Москва-Сити", любезно "открыл свои окна" для пролетающих мимо дружественных беспилотников. Жители комплекса встретили их с неожиданным изумлением. Ведь такие "гости" у них не часто бывают. Но это ПОКА. Небольшая пародия на эмоциональные комментарии от очевидцев".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новое видео, которое показал Юрий Великий:

"В Москве-Ссыти уссыкаются от смеха. Юрий, вы супер!".

"Еще не прочухались, ждут методичку, что писать".

"Юрий, как всегда браво".

"Все так и происходило".

"До новых прилётов! Классное приветствие".

"Браво, Юрий! Гениально, как всегда!".

"Сначала хотел написать, как я ржал, когда смотрел этот ролик, но потом просто поставил лайк и все".

"Юра, твои "оговорочки" – новый вид искусства. Жаль, что не могу поставить сто лайков".

Последние новости Украины:

Напомним, Юрий Великий высмеял Конашенкова после удара по Чонгару: "Министерство оленеводов...".

Как сообщала Politeka, "Про Залужного не спрашивайте": Великий из "Квартал 95" спародировал встречу Путина с военкорами, видео.

Также Politeka писала, что Мини-сериал о "Жабе и Гадюке": Великий з "Квартал 95" поднял на смех конфликт Пригожина и Шойгу.