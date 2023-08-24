Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал одиозного Кадырова, который испугался украинских "дронов с клешнями".

Как известно, на днях российская пропаганда разнесла по соцсетях очередной фейк о страшных и ужасных украинских "дронах с клешнями", которые похищают раненых российских бойцов. По сюжету ролика Юрий Великий в очень правдоподобном образе Кадырова жалуется на эти устрашающие дроны.

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "Российские СМИ уже не знают, как оправдать неудачи своей армии на фронте, поэтому начинают выдумывать очередные байки. Новым ХИТом стал рассказ одного ахмато-кадыровца с позывным "Раут", о том, что украинские военные используют специальные дроны с клешнями с обозначением "Баба Яга", размером с человека. Они якобы используются для похищения раненых российских бойцов. В общем, я тут для них придумал еще несколько модификаций таких дронов. А что? Вдруг им пригодится, для их очередных фантазий".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Юрий, это что бородатая плакальщица? Как всегда, браво!".

"У них итак полные штаны. Юра, вам респект!".

"Юрий больше похож на дона КАДЫРЛЕОНЕ, нежели дон КАДЫРЛЕОНЕ на самого себя. Как же Юра его четко копирует, один в один".

"Дроны с клешнями раскусили самолет пригожего повара!".

"Унесенные дроном. Как всегда, шедеврально, дон!".

"Мне интересно, Юра на ходу эти слова подбирает кадыровские? Это же капец, ощущение, что чистая импровизация, талантище".

"Ну просто огонь, бесподобно! Браво, Юрий!".

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