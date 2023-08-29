Лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка в програмі "Пряма Червона" розповів, як через рашистів скасовували їхні виступи в Німеччині та Швейцарії. Музикант поскаржився, що на нього йде атака одразу по двох фронтах.

"Причому в мене тур, і там де в них виходить, там де є інструмент впливу, наприклад, в Німеччині нам заборонили, тому що я фашист, а в Норвегії мені намагалися заборонити, тому що я співпрацюю з росіянами — це одночасно, це в одному турі одночасно така атака була. Ну, в Норвегії ми відвоювали, там це просто був наклеп, а от те, що я фашист, вони зібрали німецькомовного контенту дуже багато про те, що я фашист, Бандера, всі діла", — заявив Олег Скрипка.

Олег Скрипка пригадав, що росіяни ображені на нього за Гаагу, де він під час виступу ще роки чотири тому сказав, що там буде суд.

"З Гааги ми мусили їхати в Цюрих, а вони той же минулого року німецькомовний контент застосували в Цюриху і заборонили нам як фашистам виступати там. І ми в Цюрих не поїхали, а поїхали в Тель-Авів і Хайфу, і якраз там виступили, і там "Батько наш Бандера", все це красиво звучало. І я хочу сказати, що і телебачення, і уряд ізраїльський нормально нас підтримує", — наголосив Олег Скрипка.

Крім того, лідер "Воплі Відоплясова" додав, що українців потужно підтримують в Іспанії, Португалії, Франції.

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Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.