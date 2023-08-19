Цього разу на своїй сторінці в Instagram лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розмістив відеозвернення, в якому заявив, що на нього просто здійснили чергову інформаційну атаку, і фрази з його інтерв'ю почали розганяти боти.

Олег Скрипка відмовляється визнавати, що українців могли щиро обурити його роздуми про українок і європейок, слова про те, що фемінізм — це "погане виховання жінок", яке виключає повагу до чоловіка. Крім того музикант, ввів термін "золота" жінка, яка, за його словами, є на дні.

"Наш ворог, безумовно, розуміє, що є напруга в суспільстві, і він хоче каналізувати цю напругу не в конструктивну для нас з вами тему", — заявив лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка та спробував зам'яти скандал, заговоривши про необхідність працювати на перемогу, допомогу дітям і реабілітацію постраждалих від війни.

"Якщо ми торкнемось теми жінок, я як український чоловік я шаную і обожнюю жінок, тому що лицарське наше коріння, козацьке - ніхто не відміняв. У нас це ставлення до жінок в крові, це база. Те, що ми поважаємо і шануємо жінок, це в базі нашого виховання.

Але те, що зараз жінки, дівчата - я знаю таких конкретно, вони воюють на фронті, пліч о пліч з нашими бійцями і це говорить про те, що у нас, наше суспільство збалансоване, у нас скрізь є місце жінкам, вони і воюють і керують підприємствами. В шоу-бізнесі найкращі менеджери це жінки, організатори концертів, організатори фестивалів і благодійних фондів. Це очевидно", — додав Олег Скрипка.

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Нагадаємо, Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.