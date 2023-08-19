В этот раз на своей странице в Instagram лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка разместил видеообращение, в котором заявил, что на него просто совершили очередную информационную атаку, и фразы из его интервью начали разгонять боты.

Олег Скрипка отказывается признавать, что украинцев могли искренне возмутить его размышления об украинках и европейках, слова о том, что феминизм - это "плохое воспитание женщин", исключающее уважение к мужчине. Кроме того, музыкант, ввел термин "золотая" женщина, которая, по его словам, есть на дне.

"Наш враг, безусловно, понимает, что есть напряжение в обществе, и он хочет канализировать это напряжение не в конструктивную для нас с вами тему", - заявил лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка и попытался замять скандал, заговорив о необходимости работать на победу, помощи детям и реабилитации пострадавших от войны.

"Если мы коснемся темы женщин, я как украинский мужчина я уважаю и обожаю женщин, потому что рыцарские наши корни, казацкие - никто не отменял. У нас это отношение к женщинам в крови, это база. То, что мы уважаем и чтим женщин, это в основе нашего воспитания.

Но то, что сейчас женщины, девушки – я знаю таких конкретно, они воюют на фронте, бок о бок с нашими бойцами и это говорит о том, что у нас, наше общество сбалансировано, у нас везде есть место женщинам, они и воюют. управляют предприятиями. В шоу-бизнесе лучшие менеджеры – это женщины, организаторы концертов, организаторы фестивалей и благотворительных фондов. Это очевидно", - добавил Олег Скрипка.

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Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.