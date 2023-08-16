Блогерка Невгамовна Монро розмістила в своєму телеграм-каналі фрагмент шоу "Stand Up Battle Club", де лідер гурту "Воплі Відоплясова" розповів, чим, як він вважає, відрізняються українки від європейських жінок.

"Скрипка наваляв гімна про жінок, феміністок, повагу жінок до чоловіків та ПОГАНЕ ВИХОВАННЯ ЖІНОК! Це крінж. А ще пан Скрипка вводить термін "Золота" жінка. "ВОНА Є, є там на дні...". Ситим не дивитися, блюванете", — написала Монро під відео.

Олег Скрипка розкритикував європейських жінок за фемінізм, назвавши його поганим вихованням.

"Українські жінки хазяйновиті, спокусливі, розумні, вони, як менеджери, вони вдома роблять затишок і шанують чоловіків. У нас є така штука. А європейські жінки феміністичні. А фемінізм - це є жіночий егоїзм", - заявив Скрипка.

Музикант, абсолютно не розуміючи сутності фемінізму, заявив, що він передбачає самоповагу у жінок, але виключає повагу до чоловіка.

"І воно насаджується теж в нашу культуру, і ми це втрачаємо, але, на щастя, не до кінця. Оце погане виховання жінок направді в світі панує. І в Україні оці інстасамки - це погане виховання жінок, вони просто невиховані. Але не всі. Ота "золота" жінка є на дні. Це золото є, і його треба дістати і треба сказати: "Українська жінка є оце"", - додав Олег Скрипка.

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Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

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