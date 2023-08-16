Блогерка Неугомонная Монро разместила в своем телеграм-канале фрагмент шоу "Stand Up Battle Club", где лидер группы "Вопли Видоплясова" рассказал, чем, как он считает, отличаются украинки от европейских женщин.

"Скрипка навалял дерьма о женщинах, феминистках, уважении женщин к мужчинам и ПЛОХОМ ВОСПИТАНИИ ЖЕНЩИН! Это кринж. А еще господин Скрипка вводит термин "Золотая" женщина. "ОНА ЕСТЬ, есть там на дне...". Сытым не смотреть, блеванёте ", - написала Монро под видео.

Олег Скрипка раскритиковал европейских женщин за феминизм, назвав его плохим воспитанием.

"Украинские женщины хозяйственные, соблазнительные, умные, они, как менеджеры, они дома делают уют и уважают мужчин. У нас есть такая штука. А европейские женщины феминистичные. А феминизм - это женский эгоизм", - заявил Скрипка.

Музыкант, совершенно не понимая сущности феминизма, заявил, что он подразумевает самоуважение у женщин, но исключает уважение к мужчине.

"И оно насаждается тоже в нашу культуру, и мы это теряем, но, к счастью, не до конца. Это плохое воспитание женщин действительно в мире царит. И в Украине эти инстасамки - это плохое воспитание женщин, они просто невоспитанные. Но не все. Эта "золотая" женщина есть на дне. Это золото есть, и его надо достать и надо сказать: "Украинская женщина это такая"", - добавил Олег Скрипка.

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Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.