Лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в программе "Пряма Червона" рассказал, как из-за рашистов отменяли их выступления в Германии и Швейцарии. Музыкант посетовал, что на него идет атака сразу по двум фронтам.

"Причем у меня тур, и там где у них получается, там где есть инструмент влияния, например, в Германии нам запретили, потому что я фашист, а в Норвегии мне пытались запретить, потому что я сотрудничаю с россиянами – это одновременно, это в одном туре одновременно такая атака была. Ну, в Норвегии мы отвоевали, там это просто была клевета, а вот то, что я фашист, они собрали немецкоязычного контента очень много о том, что я фашист, Бандера, все дела", - заявил Олег Скрипка.

Олег Скрипка вспомнил, что россияне обижены на него за Гаагу, где он во время выступления еще четыре года назад сказал, что там будет суд.

"Из Гааги мы должны были ехать в Цюрих, а они тот же прошлогодний немецкоязычный контент применили в Цюрихе и запретили нам как фашистам выступать там. И мы в Цюрих не поехали, а поехали в Тель-Авив и Хайфу, и как раз там выступили, и там "Батько наш Бандера", все это красиво звучало. И я хочу сказать, что и телевидение, и правительство израильское нормально нас поддерживает", - подчеркнул Олег Скрипка.

Кроме того, лидер "Вопли Видоплясова" добавил, что украинцев мощно поддерживают в Испании, Португалии, Франции.

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Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.