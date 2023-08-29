Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно оскандалилася після відвертого інтерв'ю у Маші Єфросініної, виправдовуючи свою втечу та втечу чоловіка з країни, вирішила похвалитися сімейним щастям. Каменських повернулася до України набагато раніше, ніж Потап, після чого пубілкувала кадри в Інстаграм без чоловіка.

Потап і Каменських також не коментували і чутки, які поширювалися в мережі про їхнє можливе розлучення. А в інтерв'ю Каменських гордо заявила, що скандали з Потапом не мають значення, адже всі ми люди і всі помиляються.

Цього разу Каменських виставила напоказ сімейне щастя з Потапом, розповідаючи українцям про їхнє кохання.

«Зараз особливо важливо берегти на собі кохання. Любов до себе, до рідних та близьких, до того, що ви робите і до всього, що оточує нас. Тому що з кохання виходять найкращі речі в житті, воно надихає на творчість, спонукає до добра і відкриває серця для найтепліших емоцій» - пише Каменських.

У мережі думки розділилися:

«Настя у Потапа одразу стає маленькою дівчинкою; Красені, бережіть себе і ваші стосунки; Сподіваюся так і є як ви пишете та показуєте, але малоймовірно; Чи плануєте продовжувати тур?

Так зараз сім'я на першому місці; дивно, що Потап повернувся; В обличчя військовим не соромно дивитися?; Неприємні, а лисому до військ не можна; Ха, з кого року фото?».

Останні новини України:

Нагадаємо, Кравець із "Квартал 95" оскандалилася через мову, українці в люті: "Соромно...".

Як повідомляла Politeka, Здоров'я за гроші не купиш: Данилка, Астаф'єва, Каменських та інші знаменитості, які живуть із хворобами.

Також Politeka писала, що "Вилазить люта, мерзенна погань": Маша Єфросиніна новим постом зачепила Лесю Нікітюк.