В этот раз популярная певица Настя Каменских рассказала о серьезной ошибки Потапа и оправдала его.

Популярная украинская певица Настя Каменских высказалась об ошибках Потапа на фоне массового хейта в его адрес. Артисты вернулись домой спустя долгие месяцы жизни в Испании и теперь получают много резких высказываний в свой адрес.

Каменских решила во время беседы с Ефросининой оправдать ошибки Потапа, которого продолжают критиковать. Каменских подчеркнула, что Леша (Александр Потапенко) не имел намерения обидеть кого-либо своими словами.

Также Каменских напомнила, что все мы люди, и иногда можем выражать свои мысли неясно. Настя отметила, что Потап как человек не ставил перед собой задачу оскорбить кого-либо, и песня не была написана с целью унижения или обиды.

Ефросинина, в свою очередь, признала, что она неправильно толковала некоторые строки песни, и Каменских поддержала ее, говоря, что сама не замечала сексуального подтекста в этом треке.

"Пожалуйста, давай вспомним, что он тоже человек. Он тоже эмоционально может быть потерян или растерян, и думать совсем по-другому. Не все мы идеально делаем. Никогда Леша не хотел бы оскорбить. Мы все знаем Лешу. Он тоже человек. Ну что, люди не ошибаются?" - заявила Каменских.

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