Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно оскандалилась после откровенного интервью у Маши Ефросининой, оправдывая свой побег и побег мужа из страны, решила похвалиться семейным счастьем. Каменских вернулась в Украину намного раньше, чем Потап, после чего пубилковала кадры в Инстаграм без мужа.

Потап и Каменских также не комментировали и слухи, которые распространялись в сети об их возможном разводе. А в интервью Каменских гордо заявила, что скандалы с Потапом не имеют значения, ведь "все мы люди и все ошибаются".

В этот раз Каменских выставила напоказ семейное счастье с Потапом, рассказывая украинцам об их любви.

«Сейчас особенно важно беречь на себе любовь. Любовь к себе, к родным и близким, к тому, что вы делаете и ко всему, что нас окружает. Потому что из любви получаются лучшие вещи в жизни, она вдохновляет на творчество, побуждает к добру и открывает сердца для самых теплых эмоций» - пишет Каменских.

В сети мнения разделились:

«Настя у Потапа сразу становится маленькой девочкой; Красавчики, берегите себя и ваши отношения; Надеюсь так и есть как вы пишете и показываете, но маловероятно; Планируете продолжать тур?

Да сейчас семья на первом месте; удивительно, что Потап вернулся; В лицо военным не стыдно смотреть?; Противные, а лысому к войскам нельзя; Ха, с кого года фото?».

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