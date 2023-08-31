Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська, яка з початку війни волонтерить та бере участь у благодійних заходах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу Ольга Сумська показала у сторис кадри зі своєю молодшою донькою Ганною Борисюк, яка закінчила театральний університет та вже грає на сцені разом із батьками-акторами.
Так на одному з фото можна побачити, що Ольга Сумська та її 21-річна донька Ганна зображені на сцені в образах для вистави. Схоже, знімок було зроблено під час гастролей акторів у Полтаві. Судячи з кадрів у сторіс, Анна дуже впевнено почувається на сцені поряд із досвідченішими акторами та зірковою мамою.
Крім того, Ольга Сумська показала у мережі незвичайний фотоколаж, на якому показала себе 40 років тому і свою доньку Ганну, при цьому знімки зробили в одній локації. І треба сказати, що актриса в молодості та її дочка зараз дуже схожі.
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
Залужний сказав, скільки ракет і "Шахедів" росіяни запустили вночі по Україні: чи вдалося збити всі
Російський аеропорт атаковано, літаки спалахнули, як паперові: "Привітайте війну біля дверей"
Нікітюк несподівано висловилася у бік Кароль прямо на її концерті: "Теж добре співаємо!"
Трагічно обірвалося життя героя програми Дмитра Комарова зі "Світ навиворіт": його забрала війна
Варто зазначити, що Ольга Сумська має старшу доньку Антоніну Паперну, яку вона народила у шлюбі з актором Анатолієм Паперним. Тоня вийшла заміж і зараз із чоловіком та двома дітьми живе в Москві, через що Ольга Сумська часто піддається критиці з боку українців.
Останні новини України:
Нагадаємо, Кравець із "Квартал 95" оскандалився через мову, українці лютують: "Соромно...".
Як повідомляла Politeka, Здоров'я за гроші не купиш: Данилко, Астаф'єва, Каменських та інші зірки, які живуть з хворобами.
Також Politeka писала, що "Вилізає люта, мерзотна нечисть": Маша Єфросиніна новим постом зачепила Лесю Нікітюк.