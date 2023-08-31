Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая с начала войны волонтерит и принимает участие в благотворительных мероприятиях, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Ольга Сумская показала в сторис кадры со своей младшей дочкой Анной Борисюк, которая окончила театральный университет и уже играет на сцене вместе с родителями-актерами.

Так на одном из фото можно увидеть, что Ольга Сумская и ее 21-летняя дочь Анна запечатлены на сцене в образах для спектакля. Похоже, снимок был сделан во время гастролей актеров в Полтаве. Судя по кадрам в сторис, Анна очень уверенно чувствует себя на сцене рядом с более опытными актерами и звездной мамой.

Кроме того, Ольга Сумская показала в сети необычный фотоколлаж, на котором показала себя 40 лет назад и свою дочь Анну, при этом снимки были сделаны в одной локации. И надо сказать, что актриса в молодости и ее дочь сейчас очень похожи.

Стоит отметить, что у Ольги Сумской есть старшая дочь Антонина Паперная, которую она родила в браке с актером Анатолием Паперным. Тоня вышла замуж и сейчас с мужем и двумя детьми живет в Москве, из-за чего Ольга Сумская часто подвергается критике со стороны украинцев.

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