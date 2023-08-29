Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала, где и когда состоится прощание с Алексеем Хильским.

Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм рассказала, что похороны Алексея Хильского пройдут 29 августа в Киеве на Берковецком кладбище.

«Прощание с Алексеем!», – подчеркнула Сумская, разместив информацию жены актера.

Родные хотят почтить Алексея Хильского светло.

«Кто хочет провести, отдать честь и разделить с нами этот миг – ждем там. Хочется почтить Лешу светло. Поэтому вас очень прошу набраться сил и пытаться провести его достойно. Он того стоил»,- говорится в сообщении жены Алексея Хильского, которое разместила Ольга Сумская.

Родные погибшего актера также создали петицию о присвоении Алексею Хильскому звание Героя Украины (посмертно).

«Светлая память Герою. Леша отдал жизнь за Украину», - подчеркнула Ольга Сумская.

Украинский актер театра и кино, главный сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны Алексей Хильский погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении 17 августа 2023 года.

«Алексей Хильский 2 раза был ранен, Алексей участвовал в освобождении Херсона, был ранен на Бахмутском направлении и в Соледаре…», - говорится в тексте петиции.

Напомним, на днях Ольга Сумская отмечала свой день рождения. Актрисе исполнилось 57 лет.

Ольга Сумская радовалась, что в этот день она находится дома, в родном Киеве.

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