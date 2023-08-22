Він був затребуваним актором в театрі, кіно і серіалах, його знали і любили мільйони українських глядачів.

Український актор театру і кіно Олексій Хільский загинув на фронті, віддавши за свободу і незалежність рідної країни найдорожче.

«Ви бачили його героїв у серіалах СТБ «Кріпосна», «Загадка для Анни», «Лікарка Ковальчук» та у багатьох інших. Але 24 лютого змусило змінити сцену на окопи. Олексій Хільський спочатку захищав Україну в теробороні, потім вже на передовій. Два поранення не зупинили героя, він чітко знав, де має бути саме зараз…», - йдеться на сторінці СТБ.Серіал в Інстаграм.

Олексій Хільский загинув під час виконання бойового завдання 18 серпня. Йому було лише 35 років.

«Ми висловлюємо щирі співчуття дружині, донечці, батькам Олексія, друзям та колегам. Вічна пам'ять і вдячність Герою. Назавжди в наших серцях», - зазначається на сторінці.

Олексій Хільский був у найгарячіших точках – брав участь у наступі в Херсоні, захищав Бахмут і Соледар.

Його життя обірвалося на Запорізькому напрямку.

«Царство небесне! Вічна пам’ять , вічний спокій герою!»,

«Дивлюся зараз "Кріпосну" і серце крається, коли в кадрі цей чудовий хлопак... Вічна пам'ять герою і царство небесне!»,

«Шкода, дуже шкода такого актора»,

"Царство небесне, наш дорогий воiн - захисник...Неймоврно красивий, талановитий, чуйний, смiливий...Вiчна пам'ять Герою!", - висловлюють слова співчуття українці.

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