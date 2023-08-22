Он был востребованный актером в театре, кино и сериалах, его знали и любили миллионы украинских зрителей.

Украинский актер театра и кино Алексей Хильский погиб на фронте, отдав за свободу и независимость родной страны самое дорогое.

«Вы видели его героев в сериалах СТБ «Крепостная», «Загадка для Анны», «Врач Ковальчук» и многих других.

Но 24 февраля заставило сменить сцену на окопы. Алексей Хильский сначала защищал Украину в терробороне, потом уже на передовой. Два ранения не остановили героя, он знал, где должен быть именно сейчас…», - говорится на странице СТБ. Сериал в Инстаграм.

Алексей Хильский погиб при выполнении боевого задания 18 августа. Ему было всего 35 лет.

«Мы выражаем искренние соболезнования жене, дочери, родителям Алексея, друзьям и коллегам. Вечная память и благодарность Герою. Навсегда в наших сердцах», - говорится на странице.

Алексей Хильский был в самых горячих точках – участвовал в наступлении в Херсоне, защищал Бахмут и Соледар.

Его жизнь оборвалась на Запорожском направлении.

«Царство Небесное! Вечная память, вечный покой герою!»,

«Смотрю сейчас "Крепостную" и сердце разрывается, когда в кадре этот замечательный парень... Вечная память герою и царство небесное!»,

«Жаль, очень жаль такого актера»,

"Царство небесное, наш дорогой воин - защитник... Невероятно красивый, талантливый, отзывчивый, смелый... Вечная память Герою!" , - выражают соболезнования украинцы.

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