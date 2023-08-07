Відома телеведуча Алла Мазур показала прощальні фото з близькими людьми та поділилася наболілим.

Відома українська телеведуча Алла Мазур, яка веде проект "ТСН. Тиждень" на телеканалі "1+1", поділилася з українцями трагедією та показала кадри із прощанням.

Нещодавно у родині телезірки трапилася ще одна трагедія – на фронті загинув її молодий племінник Олександр Сірий.

Так, ведуча новин Алла Мазур повідомила про гірку втрату в її родині. Пішов із життя Олександр Сірий, боєць 2-го батальйону 25-ї десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

Як розповіла Мазур, прощання з ним відбулося на алеї героїв цвинтаря у Хмельницькому, де лежать кілька сотень хмельницьких мешканців, у тому числі численні хлопці з Поділля, які борються за Україну на фронті.

Мазур також поділилася зворушливим моментом – фотографією своєї бабусі, яка залишилася одна з покоління батьків та пережила втрату свого онука.

«Герої не гинуть. Вічна пам'ять та подяка; Царство небесне, вічна, світла пам'ять герою; Царство небесне героям; Вічна пам'ять герою, співчуття рідним; Просто серце розривається 😢 скільки наших героїв впало; Співчуваю, нехай спочиває зі світом; Яке горе ховати онуків» – підтримали Мазур українці.

Також Алла Мазур поділилася сумною новиною про втрату свого батька Григорія Франковича. У своєму прощальному повідомленні на особистій сторінці в Instagram, вона висловила свою глибоку скорботу і звернулася до батька з зворушливими словами.

Мазур опублікувала спільне фото з ним, щоб зберегти пам'ять про свою близьку людину.

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