Известная телеведущая Алла Мазур показала прощальные фото с близкими людьми и поделилась наболевшим.

Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая ведет проект "ТСН. Тиждень" на телеканале "1+1", поделилась с украинцами трагедией и показала кадры с прощанием.

Недавно в семье телезвезды случилась еще одна трагедия – на фронте погиб ее молодой племянник Александр Серый.

Так, ведущая новостей Алла Мазур сообщила о горькой потере в ее семье. Ушел из жизни Александр Серый, боец 2-го батальона 25-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

Как рассказала Мазур, прощание с ним прошло на аллее героев кладбища в Хмельницком, где покоятся несколько сотен хмельницких жителей, в том числе многочисленные ребята из Подолья, которые сражаются за Украину на фронте.

Мазур также поделилась трогательным моментом - фотографией своей бабушки, которая осталась одна из поколения родителей и пережила потерю своего внука.

«Герои не погибают. Вечная память и благодарность; Царство небесное, вечная, светлая память герою; Царство небесное героям; Вечная память герою, соболезнование родным; Просто сердце разрывается 😢 сколько наших героев пало; Сочувствую, пусть покоится с миром; Какое горе хоронить внуков» - поддержали Мазур украинцы.

Также Алла Мазур поделилась грустной новостью о потере своего отца, Григория Франковича. В своем прощальном сообщении на личной странице в Instagram, она выразила свою глубокую скорбь и обратилась к ушедшему отцу с трогательными словами.

Мазур опубликовала совместное фото с ним, чтобы сохранить память о своем близком человеке.

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