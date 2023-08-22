Віталій Кім у своєму терміновому відеозверненні попросив українців бути максимально уважними до повітряних тривог, пише Politeka.net.
«Прошу всіх відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня. Через те, що у нас День Незалежності, а росіяни завжди підступні. Ми скасували всі офіційні заходи офлайн, будемо святкувати онлайн. Разом до перемоги!», - зазначив Віталій Кім.
Додамо, раніше стало відомо, що в Києві на День незалежності не влаштовуватимуть масових заходів.
На державному рівні на Хрещатику планується провести виставку підбитої російської військової техніки.
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Також повідомляється, що акція "Біжу за мову" в Києві змінює формат на онлайн із міркувань безпеки.
Учасники зможуть бігти не лише 24 серпня, як анонсували раніше, а в будь-який зручний день до 1 вересня.
«Під час забігу організатор акції Всеукраїнський Рух "Єдині" закликає учасників у разі оголошення сигналу повітряної тривоги одразу спускатися в найближче укриття», - йдеться у повідомленні.
В Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що на День Незалежності України Росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.
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Також повідомлялось, що Віталій Кім похвалився подарунком, який віщує українцям хороші новини.