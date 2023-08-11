Віталій Кім повідомив про затримання нахабного шахрая, який встиг привласнити мільйони гривень.

Віталій Кім у своєму телеграм-каналі спочатку опублікував фото затримання якогось чоловіка з коментарем: «Попався, курячий поторошок:)! Тебе посодють, а ти не кради(с)».

На фото можно побачити мобільний телефон з логотипом популярного телеграм-каналу «Николаевский Ванек».

Згодом з’ясувалося, що саме мав на увазі Віталій Кім.

Згідно з повідомленням МВС України, миколаєвські правоохоронці затримали шахрая, який привласнив близько 3 млн грн.

Для цього негідник створив фейковий канал у Telegram.

«23-річний мешканець Кривого Рогу створив канал у Telegram, що повністю копіює миколаївський канал з мільйонною аудиторією.

Шахрай копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, міняв номер банківської картки або посилання «банки зборів» та додавав власні банківські рахунки у фейковому каналі», - розповіли в МВС.

Завдяки таким маніпуляціям зловмисник встиг привласнити близько 3 млн грн. Кошти хлопець витрачав на власні потреби та розваги.

На даний момент встановлено більш як сотню осіб, що здійснили перерахунки на картку шахрая. Розслідування триває, встановлється, хто ще міг постраждати від шахрая.

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