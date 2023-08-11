Виталий Ким в своем телеграмм-канале сначала опубликовал фото задержания какого-то мужчины с комментарием: «Попался, куриный поторошок:)! Тебя посодют, а ты не воруй(с)».
На фото можно увидеть мобильный телефон с логотипом популярного телеграмм-канала "Николаевский Ванек".
Впоследствии выяснилось, что именно имел в виду Виталий Ким.
Согласно сообщению МВД Украины, николаевские правоохранители задержали мошенника, присвоившего около 3 млн грн.
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Для этого негодяй создал фейковый канал в Telegram.
«23-летний житель Кривого Рога создал канал в Telegram, полностью копирующий николаевский канал с миллионной аудиторией.
Мошенник копировал сообщения о сборе в поддержку ВСУ, менял номер банковской карты или ссылку «банки сборов» и добавлял собственные банковские счета в фейковом канале», - рассказали в МВД.
Благодаря таким манипуляциям злоумышленник успел присвоить около 3 млн грн. Средства юноша тратил на собственные нужды и развлечения.
На данный момент установлено более сотни человек, осуществивших перерасчеты на карту мошенника.
Расследование продолжается, устанавливается, кто еще мог пострадать от действий негодяя.
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