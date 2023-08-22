Виталий Ким обратился к украинцам с важным сообщением – эта информация может сохранить здоровье или даже жизнь.

Виталий Ким в своем срочном видеообращении попросил украинцев быть максимально внимательными к воздушным тревогам, пишет Politeka.net.

«Прошу всех ответственно относиться к воздушным тревогам на этой неделе. Из-за того, что у нас День Независимости, а россияне всегда коварны. Мы отменили все официальные мероприятия оффлайн, будем праздновать онлайн. Вместе к победе!», - отметил Виталий Ким.

Добавим, ранее стало известно, что в Киеве в День независимости не будут устраивать массовые мероприятия.

На государственном уровне на Крещатике предполагается провести выставку подбитой российской военной техники.

Также сообщается, что акция "Біжу за мову" в Киеве меняет формат на онлайн из соображений безопасности.

Участники смогут бежать не только 24 августа, как анонсировались ранее, а в любой удобный день до 1 сентября.

«При забеге организатор акции Всеукраинское Движение "Единые" призывает участников в случае объявления сигнала воздушной тревоги сразу спускаться в ближайшее укрытие», - говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают, что в День Независимости Украины Россия может совершить очередной акт ракетного терроризма.

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Виталий Ким показал, кто разворовал миллионы, которые украинцы передавали на ВСУ.

Также сообщалось, что Виталий Ким похвастался подарком, предвещающим украинцам хорошие новости.