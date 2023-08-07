Про трагедію повідомили у Верховній Раді, пише Politeka.net.

«У боях за незалежність України на Запорізькому напрямку загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко», - йдеться у повідомленні.

Політику було всього 57 років.

«4 серпня на війні з російськими окупантами загинув колишній народний депутат України, ексдепутат Волинської обласної ради Сергій Слабенко.

Захисник поліг під час боїв на Запорізькому напрямку. Тіло загиблого повернуть додому завтра, 7 серпня», - йдеться у повідомленні на сторінці «ВО "Батьківщина" Волинь».

Колишній народний депутат України (2002-2006 рр.) Сергій Слабенко був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Із 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік — був депутатом Волинської обласної ради, член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

«Я памятаю його особливо як депутата обласної ради. Фішкою цього чоловіка був його неймовірний професійний гумор. Щоразу на сесії він вичитував депутатів за їх постійні порушення регламенту. Доречі регламент самі ж депутати і приймали. Мене завжди цікавило, нахіба було приймати те, щоб завжди порушувати. Цікаво було знати його з цієї сторони. Дехто насміхався, дехто щиро посміхався на ці його виступи.

Зрештою, він віддав Україні все що мав», - згадує про Сергія депутат Волинської обласної ради Іван Мирка.

Вдома на Сергія чекала дружина із сином і донькою.

«Вічна пам'ять і царство небесне Герою», «Вічна світла пам'ять воїну захиснику України. Сергію, доземний уклін тобі»,

«Низький уклін Герою !Світла пам'ять! Співчуття рідним та близьким!»,

«Царство небесне герою Щирі співчуття рідним від ветеранів Черкащини»,

«Вічна та світла пам'ять сину України. Дякуємо. Низький уклін мамі, рідним близьким. Дякуємо», - пишуть українці слова співчуття з приводу загибелі Сергія Слабенка.

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