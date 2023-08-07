О трагедии сообщили в Верховной Раде, пишет Politeka.net.

«В боях за независимость Украины в Запорожском направлении погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко», - говорится в сообщении.

Политику было всего 57 лет.

«4 августа на войне с российскими оккупантами погиб бывший народный депутат Украины, экс-депутат Волынского областного совета Сергей Слабенко.

Защитник полег во время боев на Запорожском направлении. Тело погибшего вернут домой завтра, 7 августа», - говорится в сообщении на странице «ВО "Батькивщина" Волынь».

Бывший народный депутат Украины (2002-2006 гг.) Сергей Слабенко был председателем подкомитета по деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

С 2006 по 2009 год работал заместителем председателя Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, а с 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета, член постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.

«Я помню его как депутата областного совета. Фишкой этого человека был его невероятный профессиональный юмор. Каждый раз на сессии он вычитывал депутатов за их постоянные нарушения регламента. Кстати, регламент сами же депутаты и принимали. Меня всегда интересовало, зачем надо было принимать то, чтобы всегда нарушать. Любопытно было знать его с этой стороны. Некоторые насмехались, некоторые искренне улыбались на эти его выступления.

В конце концов он отдал Украине все что имел», - вспоминает о Сергее депутат Волынского областного совета Иван Мирка.

Дома Сергея ждала жена с сыном и дочерью.

«Вечная память и царство небесное Герою»,

«Вечная светлая память воину защитнику Украины. Сергей, доземный поклон тебе»,

«Низкий поклон Герою! Светлая память! Соболезнования родным и близким!»,

«Царство небесное герою Искренние соболезнования родным от ветеранов Черкасчины»,

«Вечная и светлая память сыну Украины. Спасибо. Низкий поклон маме, родным близким. Спасибо» , - пишут украинцы слова соболезнования по поводу гибели Сергея Слабенко.

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Также сообщалось о гибели защитника из Харьковщины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Героиня из Одессы рассказала, как пережила тяжелое ранение.