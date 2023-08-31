Переможець реаліті-шоу «Холостячка», стендап-комік, ведучий та екс-сценарист Кварталу 95 Олександр Еллерт відповів на звинувачення щодо незаконного виїзду з України.

Як відомо, переможець шоу «Холостячка» та колишній обранець актриси Ксенії Мішиної Олександр Еллерт перебуває у США.

Еллерту постійно доводиться чути від, зокрема, підписників на його сторінку, критику з приводу того, що він втік з України через війну, що законність цього виїзду піддається сумнівам.

Тож Еллерт вирішив поставити крапки над «і».

«Я офіційно покинув Україну по усім нормам законодавства під час військового положення. Також за час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знов», - запевнив Олександр Еллерт на своїй сторінці в Інстаграм.

Також переможець «Холостячки» наголосив, що «Міністерство культури, Квартал 95, президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат…» ніякого відношення до перетинання ним кордону не мають.

Звертаючись до недругів і критиків, Олександр Еллерт попросив також відчепитись від нього.

У свою чергу деякі підписники підтримали Еллерта, дехто ж поставився до йього дописа дуже критично.

«Війна закінчиться і цей ви….. повернеться та буде далі тут бабки заробляти своїм тупим гумором»,

«А інші нехай гинуть в окопах, а отакі повернуться і будуть жити як ні в чому не бувало»,

«Допоки в нашій країні шоумени, артисти, зірки будуть мати більшість цінність, ніж ми працюючий народ, до тих пір це все не закінчиться.

Чому якогось шоумена законно випускають закордон, а Вася з села має йти на фронт, тому , що він не може знайти гідну роботу та забезпечити сім'ю. Сором вам усім ... Насолоджуйтеся, поки і ваш час не прийшов»,

"А можна дізнатись ту законну підставу перебувати там , а не тут?".

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