Актриса, переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала, як підліковує здоров'я та нарвалася на критику.

На своїй сторінці в Instagram Ксенія Мішина, яка раніше похвалилася безтурботним життям у день масової жалоби українців, вирішила розповісти про те, як лікується у клініках та контролює стан свого здоров'я.

«Ваше здоров'я завжди у ваших руках та руках професійних фахівців. Дякую за якість та турботу» - написала Мішина під кадрами.

В Інстаграм під постом актриси поділилися своєю думкою:

«Що вас привело в цей центр, інтерес до всього нового, чи може проблеми зі здоров'ям, бажанням переконатися, що з вашим здоров'ям усе гаразд; Як би ще ця діагностика була усією кишенею; Все це можна пройти у звичайній клініці за пів дня, орієнтовно за 2-3 тис. грн.;

І ще треба себе так любити, щоб у такому віці бігати цими лікарями; Ще б грошей на це обстеження ....!?; Сам лікар не виглядає здоровою; Бартер наше все; 14 000 грн за 1.5 години – чудово; Прийшов і одразу став хворим» - пишуть під відео Мишиною.

До цього Мішина показала фото, зроблене перед виходом фільму "Барбі", і постаралася привернути до себе звичним способом.

Як відомо, нещодавно відбулася прем'єра найочікуванішого фільму 2023 року - "Барбі", тому Мішина підібрала тематичне вбрання з яскравим забарвленням.

"Щось сьогодні зі мною не так, але зазвичай я - ідеальна" (С) Барбі, - цитує Мішина під кадром.

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